Il 13 giugno 1994 Jovanotti pubblicava Piove: eccolo a "Vota la Voce"

"Piove, senti come piove; Madonna come piove; Senti come viene giù!", bastano poche frasi per tornare al

13 giugno 1994

Jovanotti

"Piove"

"Lorenzo 1994"

, il giorno in cui i fan diascoltarono per la prima volta il singolo, contenuto nel celebre album

Dopo il successo dell'artista romano con

"Lorenzo 1992"

, che raccoglieva brani memorabili come "Non m'annoio" e "Ragazzo fortunato", Cherubini tornò alla musica con uno dei suoi album più venduti di sempre, che tra le altre vanta nella tracklist "Serenata Rap" e "Penso positivo", tormentone assoluto degli anni Novanta.

"Vota la Voce"

Accompagnato dalla chitarra e dall'affetto del pubblico, il singolo in questione fu presentato a, dove Jovanotti conquistò il premio tournée (inieme a Pino Daniele ed Eros Ramazzotti), oltre al riconoscimento per il miglior album e come miglior cantante maschile.