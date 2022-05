"Fotoromanza" di Gianna Nannini a "Festivalbar" 1996

"Fotoromanza"

è uno dei cavalli di battaglia nel repertorio di Gianna Nannini,

Festivalbar,

Vota la voce e il Telegatto d'oro per il miglior testo dell'anno

, singolo pubblicato nella primavera del 1984,che, con esso vinse il. La canzone venne inserita nella compilation della manifestazione canora e raggiunse la vetta della classifica italiana, diventando uno dei singoli più venduti dell'anno.

Fu il primo singolo della cantautrice senese a ottenere un vasto riscontro di pubblico

, che lei stessa definì "un successo involontario", che le spalancò le porte a una lunga serie di fortunati album e tournée.

Il testo della canzone ironizza sui cliché delle storie sentimentali,

Parte della critica sottolineò un'eccessiva commercialità del brano,

ma anche nel frasario tipico dei fotoromanzi. Nell'immaginario collettivo è entrato l'incipit del ritornello "Questo amore è una camera a gas".e alla cantante una sorta di tradimento delle sue origini rock. Ma la Nannini non si fece "intimidire", così come non lo fece mai nel corso della sua lunga carriera.

La maternità a 56 anni -

La sua gravidanza scatenò il dibattito sull'opportunità di avere figli in età avanzata. Gianna Nannini,

Nel 2010 diede alla luce la figlia Penelope a 56 anni.in un'intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, replicò così alle critiche ricevute: "All'improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole".

Rivediamo la cantante senese sul palco del Festivalbar nel 1996 cantare un medley dei suoi brani più celebri.