La prima puntata de "I ragazzi della 3C" in onda 36 anni fa, ricordate la sigla?

"Studiare in jeans c'est plus facil, studiare Dante con il compact disc"

Vi ricordate la sigla della serie televisiva "I ragazzi della 3C"? 36 anni fa andava in onda la prima puntata e la sigla recitava: "Studiare in jeans c'est plus facil, studiare Dante con il compact disc". Ambientata nell'Italia degli anni '80, la serie racconta quelle che erano le vicende di una classe in un immaginario liceo di Roma.

La classe era composta da una ventina di studenti anche se solo 9 di questi erano i reali protagonisti al centro delle vicende raccontante nella serie. Insieme a loro, due professori e alcuni personaggi di contorno come i genitori di alcuni alunni, il barista del locale dove i ragazzi si ritrovavano, il cartolaio di fiducia e alcuni studenti della sezione F con cui erano in competizione.