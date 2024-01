I Pooh si esibiscono con "Maria marea" a "Festivalbar" 1993

Chi ricorda i Pooh cantare "Maria marea" al "Festivalbar"? Nell'estate del 1993 la rock band formatasi a Bologna omaggiava così i trent'anni della kermesse musicale di Italia 1 condotta da Federica Panicucci, Claudio Cecchetto, Amadeus e Fiorello. Sul palco il gruppo formato da Red Canzian, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Stefano D'Orazio si esibiva con il singolo tratto dal ventitreesimo album "Il cielo è blu sopra le nuvole", pubblicato nel 1992. Scritto da Valerio Negrini e arrangiato da Canzian, il brano affronta il tema del suicidio narrando la storia di Maria, una donna che ha patito soprusi e sfruttamento e ha deciso di farla finita lasciandosi affogare in mare.

Reduci dal successo al Festival di Sanremo 1990 con il brano "Uomini soli", i Pooh consolidavano con l'album "Il cielo sopra le nuvole" una carriera di successi che in oltre mezzo secolo li ha portati a superare i 100 milioni di dischi venduti, record per un complesso italiano. A lungo formato da quattro membri, nel 2020 i Pooh sono rimasti orfani di Stefano D'Orazio. Di recente alla rock band si è unito nuovamente Riccardo Fogli che aveva lasciato il gruppo nel 1973 per proseguire la carriera come solista ed era ritornato una prima volta nel 2015.

Rivediamo l'esibizione dei Pooh con "Maria marea" sul palco di Festivalbar" 1993.