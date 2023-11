I Fichi d'India sono i Neri per caso a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1999

Vi ricordate i Fichi d'India a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Con la parodia dei Neri per caso nel 1999, il duo lanciava la loro hit dal titolo: "tichi tic, tichi tic". "È nato povero, è cresciuto povero, è morto povero che cacchio è vissuto a fare tichi tic, tichi tic…" intona Max Cavallari. "Ero in discoteca con la mia fidanzata a un certo punto è arrivato uno e mi ha chiesto se oltre alla mia ragazza c'era un altro cesso nel locale tichi tic, tichi tic…" prosegue Bruno Arena.

Il duo comico, nato artisticamente in provincia di Salerno, esordisce quasi per gioco in un locale di cabaret varesino per poi, nel corso degli anni, partecipare a diverse trasmissioni sia radiofoniche che televisive. Bruno Arena e Max Cavallari hanno preso parte, negli anni, a molti grandi successi cinematografici come "Natale sul Nilo", "Natale in India", "Matrimonio alle Bahamas" con Massimo Boldi e Christian De Sica.