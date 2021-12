I consigli per i regali di Natale di "Mai Dire Gol" 1997

Rivediamo i consigli degli acquisti per i regali di Natale durante una puntata di "Mai Dire Gol" del 1997: dal citofono cellulare agli articoli per gli amanti della cultura come il libro senza un inizio e una fine.

"Mai dire Gol" è stato un programma televisivo della Gialappa's Band trasmesso su Italia 1 dal 18 novembre 1990 al 25 febbraio 2001. La trasmissione è diventata col tempo di successo per il suo format originale. Ad ogni edizione il cast di comici si arricchiva di qualche elemento nuovo o affermato, ma la conduzione del programma è sempre stata affidata alle voci fuori campo di Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci.