Gli 85 anni di Lino Banfi: rivediamolo al suo primo Telegatto nel 1984

“Non so bene cosa dire perché è il primo premio vero che becco io”, Lino Banfi, che compie 85 anni, inizia a raccontare la sua gavetta dal palco de i “Telegatti”, dopo l’invito di Mike Bongiorno. “Mi hanno scoperto a distanza di tanti anni e mi fa piacere”.

Il comico pugliese racconta l’inizio della sua carriera, in chiave ironica: “Io vengo da una scuola di arte drammatica, nel senso che era molto drammatico sopravvivere alla fame anni fa. Ti arrivavano certi pomodori quando salivi sul palco che se non li scansavi ti facevi male”. Infine sul premio e sulla serata: “Questo riconoscimento mi ha fatto riscoprire Milano, dove non venivo da tanto tempo. Grazie a tutti”.