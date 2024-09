La serata in discoteca di Giovanni Vernia e Claudio Bisio a "Zelig" 2010

Canottiera con scritta argentata sul petto, occhiali da sole e pantaloni zebrati: chi si ricorda di Jonny Groove a "Zelig"? Giovanni Vernia per anni ha portato sul palco del laboratorio della comicità il personaggio di Jonny Groove che raccontava al pubblico dello show le vicende di una vita fatta di serate in discoteca e incontri indimenticabili. Non tutti però ricordano, forse, quando Claudio Bisio, il conduttore di svariate edizioni del programma, ha accompagnando Jonny Groove a una delle sue serate in discoteca al Gilez. Rivediamo il loro sketch a "Zelig" 2010.