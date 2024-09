Teresa Mannino e i tradimenti a "Zelig" 2011

"Secondo questa indagine la città in cui si tradisce di più è Milano - diceva Mannino -. Com'è che voi lo sapete già? Si tradisce a lavoro, durante la pausa pranzo con i colleghi. Palermo, infatti, non è neanche in classifica: non abbiamo il lavoro, non abbiamo la pausa pranzo e non c'abbiamo manco i colleghi".



"Sempre secondo questa indagine, facciamo l'amore solo una volta e mezza a settimana, la signora dice magari, che poi chissà che succede in quella mezza volta - Aveva proseguito Teresa Mannino - Siamo sesti nel mondo, pensate che prima di noi c'è anche Città del Vaticano. La posizione preferita è il missionario che, voglio dire non è che sia un nome afrodisiaco, mentre la meno considerata è la cavalcata normanna che invece sembra un'opera lirica".