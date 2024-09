Andrea Carlini è Bear Teddy a Zelig Off 2011

"Oggi il mio elicottero mi ha abbandonato qui, in una sperduta isola del Pacifico meridionale - raccontava Bear Teddy, di fronte al quale i due conduttori del programma non nascondevano il loro scetticismo - In questa zona il caldo umido è davvero insopportabile e io potrei trovare un po' di sollievo facendo un bagno in mare. Sfortunatamente non sono ancora passate tre ore da quando ho finito di mangiare la mia merendina, per cui decido di lasciar perdere".



Le vicende di Bear Teddy proseguivano alla ricerca di cibo e di un riparo per trascorrere la notte, senza tralasciare però degli incontri sorprendenti.