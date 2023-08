Giornata Internazionale del Gatto: ve lo ricordate Giuliano il persiano di "Love Me Licia"?

Ogni 8 agosto si festeggia l'International Cat Day, la Giornata Internazionale del Gatto. Istituita nel 2002 dall'International Fund for Animal Welfare (Ifaw), il suo obiettivo è quello di celebrare l'importanza degli amici felini nelle nostre vite e di promuovere la loro tutela. In occasione di questa giornata rivediamo insieme uno dei gatti più famosi delle serie tv: Giuliano, il persiano di "Love Me Licia", la serie targata Mediaset andata in onda su Italia 1 nell'autunno del 1986.

Leggi Anche Trapani, salvato il gatto con la testa incastrata in una bottiglia di plastica

Chi è Giuliano di "Love Me Licia"? - Pigro e riflessivo, Giuliano è un gatto persiano rosso. Nella serie made in Italy "Love Me Licia", che si ispirava all'anime giapponese "Kiss Me Licia", Giuliano non è solo un gatto e quindi un personaggio secondario, ma la voce narrante della serie tv. Cinico e apparentemente scontroso deve la sua saggezza a un passato turbolento. Lasciato dalla sua "fidanzata" e abbandonato dalla sua prima padrona, guarda con un pizzico di diffidenza al mondo femminile e mette in guardia i suoi nuovi padroni Mirko e Andrea dalle difficoltà della vita. In occasione della festa internazionale del gatto, riguardiamo insieme una compilation dedicata proprio alle battute più simpatiche del mitico Giuliano.

Leggi Anche Lecce, massaggio cardiaco dei vigili del fuoco per salvare gatto finito nel pluviale

Leggi Anche Videogiochi: gatto salta sulla tastiera di una giocatrice e cancella tutti i salvataggi

Tutte le giornate dedicate ai nostri amici gatti - Non solo quella di oggi, ai gatti sono dedicate più giornate speciali. Sia in Italia che in Europa, il 17 febbraio si celebra il "Cat Day", stessa festa che in Russa si festeggia invece il primo marzo. Il giorno 17, fa riferimento a una vecchia superstizione per cui i gatti neri sarebbero portatori di sfortuna. Per questo motivo esiste anche una giornata dedicata unicamente al gatto nero che si celebra il 17 novembre.