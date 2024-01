Gigi Sabani imita Al Bano e Romina a "Ok, il prezzo è giusto" 1983

"Oggi ho preparato una caricatura che mi chiedono da mesi, quella di Al Bano e Romina Power. Intanto chiamo l'orchestra", ha esordito Gigi Sabani, conduttore di "Ok, il prezzo è giusto", nel 1983. "Al Bano è molto geloso e la controlla sempre. Romina è talmente bella che non ha alcun difetto, forse l'unico è quello di aver sposato Al Bano", prosegue in modo ironico.

"Si vogliono bene veramente. Io ero dietro le quinte di Sanremo quando lei si raccomandava di guardarsi negli occhi, per far vedere gli italiani il loro amore, così che poi potessero votarli e far vincere loro il festival. Lei con il suo movimento di spalla, perché non è che sappia molto ballare", ha raccontato Gigi Sabani prima di intonare il brano "Ci sarà", celebre successo dalla coppia.