Gigi Proietti canta "That's amore" al "Maurizio Costanzo Show" 1998

Gigi Proietti ci lasciava il 2 novembre di due anni fa, nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Celebre per le sue doti di affabulatore e trasformista, l'attore romano è considerato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano. Il successo arrivò da giovane già a partire dagli anni Sessanta grazie a Giancarlo Cobelli con "Can Can degli italiani" per poi interpretare senza sosta numerosi spettacoli teatrali. Decisivo fu l'incontro con Carlo Molfese con il quale mise in scena "A me gli occhi, please", nel 1976 al Teatro Tenda di piazza Mancini a Roma al quale seguiranno numerosissime repliche.

Dal teatro al cinema, dal doppiaggio alla musica, la versatilità artistica di Gigi Proietti ebbe successo su vari canali, incluso il piccolo schermo. Nel 1998, l'attore si esibì all'interno della trasmissione del "Maurizio Costanzo Show" su Canale 5 con "That's Amore", uno dei più celebri successi di Dean Martin. Col garbo e il carisma che l'ha sempre contraddistinto, Proietti incantò la sala del Teatro Parioli che insieme a lui intonò il brano, un omaggio alla musica e alla cultura italiana. Rivediamo nel video la sua esibizione.