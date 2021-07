Gianni Versace veniva assassinato 24 anni fa: riascoltiamolo parlare di moda nel 1978

“Nessuno obbliga le donne a comprare ogni stagione dieci camicie. Anzi, la donna intelligente riesce a vestirsi con gli stessi abiti per anni se ha uno stile ben preciso”. Gianni Versace raccontava così a “Tabù” la sua visione dell’eleganza.

“Il consumismo viene scelto da chi non ha abbastanza personalità per scegliere i vestiti adatti e mischiare i vari stili. Si può trovare il bel capo d’abbigliamento nei grandi magazzini e fra le grandi firme. La donna, se ha intelligenza, sa vestirsi col niente”. Lo stilista il cui marchio è diventato celebre in tutto il mondo è stato ucciso 24 anni fa, il 15 luglio del 1997, mentre usciva dalla propria casa di Miami Beach.