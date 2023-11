L'esordio di Gianluca Belardi e Gabriele Cirilli a Zelig - Facciamo Cabaret 1998

I due comici salirono sul palco del programma per dare voce, in musica, ai personaggi tipici di Roma

Vi ricordate l'esordio di Gianluca Belardi e Gabriele Cirilli a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Era il 1998 e i due comici salirono sul palco del programma di Gino & Michele dando voce - in musica - ai personaggi tipici di Roma.

Se, infatti, il primo suonava la chitarra, il secondo - in bomber verde menta e coda lunga di capelli legata bassa - elencava una serie di individui che era facile incontrare passeggiando sia per le strade della capitale sia per le spiagge di Ostia.

Dal "Castagna", assente perché fuori stagione, fino ad arrivare al "Cotoletta", quello a cui piace bagliarsi e poi rotolarsi sopra la sabbia.