Gerry Scotti racconta l'inizio della sua carriera a "Deejay Television"

Gerry Scotti è oggi uno dei conduttori più amati e apprezzati del panorama televisivo italiano. Un successo quello del presentatore di programmi di successo come "Caduta libera" e "Lo show dei record" che ha permesso a Scotti di guadagnarsi il soprannome di "Zio Gerry" e di diventare popolarissimo anche sui social dove usa proprio questo nickname.

Non tutti però conoscono come è effettivamente iniziata la carriera di Gerry Scotti: il conduttore lo spiega in questo video d'archivio del 1995, estratto dal programma "Speciale 15 anni". "Io all'epoca facevo la radio - aveva svelato il popolare volto tv in quell'intervista -. L'ho fatta per tanti anni e ho avuto la fortuna di fare un salto quasi automatico poco dopo perché mi avevano proposto un programma televisivo che assomigliava molto a un programma radiofonico che era Deejay Television. Prima mettevo i dischi, poi mettevo i video".

Quell'esperienza fu un trampolino di lancio che gli permise di prendere la giusta strada. "Siccome mi annoiavo di fare sempre le stesse cose - continuava nel suo racconto -, cercavo anche i video più buffi da mandare in onda, quelli con dentro le cose più strane. Allora da lì mi hanno detto letteralmente guarda in un sottoscala di Milano 2, al Palazzo dei Cigni, c'è una serie americana tutta impolverata che dovrebbe intitolarsi Candid camera, prova ad andare a vedere. Sono andato a rivederla e da quel momento in poi ho cominciato a ritrasmetterla. Poi me l'hanno fatta fare in Italia e così via. Diciamo siamo è stata una un'evoluzione abbastanza naturale".