Il dietro le quinte di "Buona Domenica" 1995, con Gerry Scotti e Gabriella Carlucci

A "La grande avventura" nel 1995, Gerry Scotti e Gabriella Carlucci raccontano il dietro le quinte di "Buona Domenica". "Sono stato un ragazzo fortunato. Qualcuno mi ha definito il galletto ruspante della Fininvest tenuto lì in cattività, ma io ringrazio l'azienda per avermi dato modo di fare tanta palestra: programmi sempre più grandi e importanti con artisti che non avrei neanche mai immaginato d'incontrare" ha commentato il conduttore.

"Sei ore di diretta di Buona domenica danno lavoro a circa cento persone. È un vero e proprio esercito", ha aggiunto il regista Beppe Recchia alle telecamere di "La grande avventura". "Mi sono sottoposta a quel genere d'imprese no limits, sport estremi che pratico anche nel privato quando vado in vacanza. La preparazione atletica è importante ma anche il coraggio e l'aver frequentato apposite scuole", ha concluso Gabriella Carlucci in lacrime mentre si concede un lungo abbraccio all'amico Gerry Scotti.