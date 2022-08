Geri Halliwell senza le Spice Girls al "Festivalbar" del 1999

"Look at Me"

Geri Halliwell

è il primo brano da solista dell'ex Spice Girls,, pubblicato il 10 maggio 1999 e contenuto nel suo primo album "Schizophonic". Il singolo è un misto di ritmi che si rifà a molti brani di Broadway.

La canzone fu accolta in maniera molto positiva dal pubblico, che amava la cantante come una delle componenti della band tutta al femminile: il brano in questione, infatti, riuscì a conquistare il disco d'oro in Gran Bretagna, con oltre 330 mila copie vendute. Rivediamo l'esibizione di

Geri Halliwell

"Festivalbar" nel 1999

sul palco del