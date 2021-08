Gene Gnocchi in versione cantante presenta "Gettoni" a "Festivalbar" 1992 

Non subito comico. Gene Gnocchi ha un passato da cantante: in questo video partecipa a "Festivalbar" nel 1992 con la sua band The Gettoni Boys, di cui è frontman, e si esibisce con la canzone "Gettoni".

Poco dopo, in seguito a un'esperienza a Zelig, entra nella squadra di "Scherzi a Parte" avviando un sodalizio con Teo Teocoli. Fra il 1992 e il 1993 conduce Mai Dire Gol e per il resto della sua carriera parteciperà a numerosi programmi su diverse emittenti. Da giovane ha anche attraversato una fase da calciatore, in serie C. Prima riserva dell'Alessandria come centrocampista offensivo, poi la promozione al campionato interregionale con il Fiorenzuola.