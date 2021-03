Gene Gnocchi compie 66 anni: rivediamolo cantare al "Festivalbar '92"

Gene Gnocchi, pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, compie 66 anni. Nato a Fidenza, in provincia di Parma, il primo marzo del 1955, Gene è un comico e conduttore televisivo.

Nei primi anni 80 esordisce come cabarettista allo Zelig di Milano. Successivamente si affianca a Teo Teocoli e, insieme, recitano nella sit-com "I vicini di casa" e formano coppia fissa nel varietà "Mai Dire Gol". Non tutti sanno, però, che Gene prima di diventare famoso nel mondo televisivo è stato il frontman dei "The Getton Boys". Attualmente è ospite fisso nel programma di attualità e politica "Quarta Repubblica" condotto da Nicola Porro.

In occasione del suo compleanno rivediamolo proprio nelle vesti di cantante sul palco del "Festivalbar '92" mentre canta la sua "Gettoni".