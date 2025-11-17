Addio alle Gemelle Kessler, la loro esibizione con Don Lurio a "Buona Domenica" 1994

In Italia, Alice e Ellen Kessler, esplosero grazie al mitico "Da-da-un-pa" e agli spot indimenticabili per le calze di nylon, divertendo i telespettatori con i balletti ad altezza sfasata insieme don Lurio, reso quasi invisibile dai loro corpi statuari. "Era bravissimo come coreografo, ma forse noi eravamo troppo alte per lui, soffriva probabilmente del complesso di Napoleone - avevano raccontato -. Ma fuori dal lavoro era simpaticissimo". Le loro gambe lunghe e affusolate sono entrate nell'immaginario collettivo, stravolgendo la storia della tv e diventando un caso nazional-popolare nel 1961, quando a "Giardino d'inverno" imposero loro le calze nere.



Nate nel 1936 nella Germania Est, fuggirono con la famiglia nella Germania Ovest e a 19 anni ballarono tra le fila delle sensuali Blubell Girls, mentre a 40 finirono senza veli sulla copertina di Playboy. La loro fortuna fu però il piccolo schermo: per molti le Kessler sono ancora il Carosello dei collant, il ritornello de "La notte è piccola" e gli sketch di "Studio Uno", "Milleluci" e "Canzonissima".