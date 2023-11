Le Gemelle Kessler e Don Lurio si esibiscono a "Buona Domenica" 1994

Vi ricordate le Gemelle Kessler e Don Lurio esibirsi a "Buona Domenica"? Era il 1994 quando il trio si riuniva in trasmissione per un'esibizione cult della televisione italiana: il balletto "Testa spalla". Lanciato nel 1973 da Don Lurio e Lola Falana, "Testa spalla baby one, two, three" è stato lo sciogli corpo che ha fatto impazzire il pubblico.

L'idea venne al celebre coreografo Don Lurio, già ideatore nel 1971 di un altro balletto storico tra Bice Valori, Paolo Panelli, Ave Ninchi e Aldo Fabrizi nella trasmissione Rai, "Speciale per Noi" del 1971. Dopo Lola Falana, furono le due showgirl le Gemelle Kessler diventate popolari negli anni Sessanta, a partecipare al balletto insieme al coreografo facendo perdere la testa agli italiani e non solo.