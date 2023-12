"Buona Domenica" 1994, l'esibizione cult delle gemelle Kessler

Chi non ricorda l'indimenticabile esibizione delle gemelle Kessler a "Buona Domenica" nel lontano 1994? In quell'occasione le due si riunirono con Don Lurio per regalare al pubblico italiano un momento cult, riproponendo il loro celebre balletto "Testa spalla".

Leggi Anche Kim Basinger ospite di Pippo Baudo a "Festival" 1987

Nate nel 1936 nella Germania Est, Alice ed Ellen Kessler sfuggirono con la famiglia al regime comunista, trasferendosi nella Germania Ovest. A 19 anni, intrapresero una carriera di ballerine nelle sensuali Bluebell Girls, per poi, a 40 anni, posare senza veli sulla copertina di Playboy.

Il grande successo delle gemelle Kessler, tuttavia, arriva grazie al piccolo schermo: per molti, rimangono indimenticabili nel contesto di Carosello per la pubblicità dei collant, nel ritornello di "La notte è piccola", e negli sketch di programmi televisivi iconici come "Studio Uno" e "Canzonissima".