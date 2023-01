"Fuego" 1997, Carmen Di Pietro chiede scusa alla mamma per la sua vita libertina

"Abbiamo un bellissimo rapporto di complicità, siamo come sorelle". Così, nel 1997, davanti alle telecamere di "Fuego", Carmen Di Pietro parlava del legame con la madre, chiedendole inoltre perdono per la vita libertina che in quegli anni stava conducendo.

"Mi sono presentata alla porta di casa e lei mi ha chiesto, per favore, di non entrare perché con me succedono sempre casini, tipo lo scoppio della tetta", ha spiegato la showgirl lucana alla trasmissione di Italia 1, ricordando il momento in cui la famiglia aveva preso le distanze dalla sua vita.

"Non voleva che tutti quanti mi criticassero", ha poi specificato Di Pietro.