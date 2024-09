Franco Neri e il suo rapporto con i cani a "Zelig" 2007

Il comico, durante i suoi sketch, si soffermava ad analizzare ironicamente le differenze tra nord e sud, parlando nello specifico di come vive un calabrese quando arriva al settentrione. Pur interpretando il ruolo del calabrese emigrato in Piemonte, Franco Neri è nato a Torino: i suoi monologhi spesso infatti si rifanno alla storia dei genitori, loro sì, nati in Calabria. Spesso, però, Neri si divertiva a raccontare anche situazioni legate alla quotidianità, come in questa puntata del 25 ottobre 2007, in cui aveva parlato del rapporto che aveva con il suo cane.