La prima volta di Padre Donovan a "Zelig Off" 2005

Giorgio Verduci è un comico italiano noto soprattutto per la sua partecipazione a "Zelig". La sua carriera si distingue per la varietà dei personaggi comici interpretati e per il suo stile unico. Nasce nel 1967 a Milano. Inizia la sua carriera artistica negli anni '90, lavorando in vari teatri e club, dove sviluppa il suo talento comico e la sua capacità di creare personaggi divertenti e originali.