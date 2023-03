Francesco Salvi vince il "Telegatto" per la miglior sigla del 1989

Vi ricordate Francesco Salvi premiato col "Telegatto" per la "migliore sigla tv"? Nel 1989 il cantante trionfò col brano "C'è da spostare una macchina" sigla iniziale del "MegaSalviShow", programma televisivo da lui ideato e condotto in seconda serata su Italia 1. I presentatori di quella edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, Mike Bongiorno e Heather Parisi, accolsero Lucia Mannucci e Virgilio Savona del Quartetto Cetra, li per ricordare il collega da poco scomparso Tata Giacobetti e per leggere il nome del vincitore.

All'annuncio del premio l'allegria di Francesco Salvi sembrava incontenibile e una volta sul palco travolse di baci e abbracci i presentatori e i due cantanti del Quartetto Cetra. Rivediamo il video della premiazione ai "Telegatti".