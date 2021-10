Festivalbar 1995: l'esibizione dei Rednex con "Cotton Eye Joe"

Adesso non farebbero più tanto scalpore, ma quando salirono sul palco del "Festivalbar" nel 1995 i Rednex, gruppo musicale eurodance svedese, suscitarono molta curiosità tra il pubblico per le loro eccentriche sonorità.

Il gruppo originario, composto dalla cantante Dakotah e dai Dagger, Ace Ratclaw e Joe Cagg, che nel corso degli anni ha cambiato più volte formazione, ha ottenuto la fama mondiale tra il 1994 e il 1995 grazie alla vasta popolarità dei brani "Cotton Eye Joe" e "Old Pop in an Oak", che coniugavano i ritmi della musica dance a tratti distintivi della musica country.

Rivediamoli proprio sul palco del "Festivalbar", quando, scatenati, cantavano "Cotton Eye Joe".