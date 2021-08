Auguri a J-Ax: rivediamolo a "Festivalbar" 1997

All'anagrafe Alessandro Aleotti, conosciuto da tutto come J-Ax. Nato a Milano, fa musica dal 1990 e il 5 agosto compie 49 anni. Prima fondatore e membro degli Articolo 31, insieme a DJ Jad, poi solista passando attraverso numerose collaborazioni, fra cui quella con Neffa con il gruppo "Due di Picche" e quella con Fedez: insieme hanno fondato la casa discografica Newtopia.

In questo video è ospite al "Festivalbar" nel 1997 proprio insieme a DJ Jad, con il quale canta davanti alla folla in delirio i successi principali del duo. Ha pubblicato in tutto 12 album e ed è stato giudice per The Voice Italy.