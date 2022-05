Enrique Iglesias canta "Bailamos" al "Festivalbar"

"Bailamos" è un brano di genere pop latino cantato da Enrique Iglesias

. La canzone è stata pubblicata nel 1999 come parte della colonna sonora del film "Wild Wild West" e successivamente come singolo principale dell'album in lingua inglese intitolato "Enrique" (1999).

Considerando l’enorme successo che ebbe alla sua uscita, il brano venne pubblicato in tutto il mondo.

Il singolo è stato scritto da Paul Barry e Mark Taylor e prodotta da Barry e Brian Rawling, il medesimo team che aveva prodotto la hit "Believe" di Cher.

"Bailamos" ha raggiunto il numero uno della Spanish Singles Chart e della Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. In Nuova Zelanda e in Spagna

è stato il secondo singolo di maggior successo del 1999

Rivediamo il cantante sul palco del "Festivalbar" nell'estate 1999