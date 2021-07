Elio compie 60 anni: rivediamolo esordiente a "Cabaret per una Notte" nel 1986

Stefano Belisari, per tutti Elio, compie oggi 60 anni. Istrionico, irriverente e trasformista Elio è stato il frontman degli Elio e le Storie Tese, gruppo fondato insieme al batterista Pier Luigi Zuffellato nel 1980. In questo video il loro esordio nel 1986, a "Cabaret per una Notte": "Siamo un gruppo punk e vorrei capire perché ci hanno invitato qui", diceva prima dell'esibizione Belisari.

Il successo per il gruppo arriva nel 1996 dopo la partecipazione a Sanremo con la canzone "La terra dei cachi", con la quale vincono il premio della critica "Mia Martini". La band ha pubblicato in totale 27 album. Fra i brani più conosciuti, la sigla "Occhi del cuore" della serie tv Boris, andata in onda dal 2007 al 2010. Elio ha pubblicato anche alcuni lavori da solista, ha prestato la vocee ad alcuni cartoni animati e ha partecipato al talent X Factor come giudice.