Donna Summer avrebbe compiuto 72 anni: rivediamo la sua intervista a "Popcorn" nel 1982

Era il 31 dicembre 1948 quando a Boston nasceva colei che sarebbe stata incoronata, negli anni Settanta, la regina della disco music. Donna Summer, pseudonimo di LaDonna Adrian Gaines, che oggi avrebbe compiuto 72 anni.

La cantautrice americana, scomparsa il 17 maggio 2012 a soli 63 anni. ha iniziato la sua carriera in Europa, anche grazie al produttore, compositore e dj italiano Giorgio Moroder, ha venduto oltre 150 milioni di dischi nel mondo in oltre 40 anni di attività, grazie a successi come "I feel Love", "Hot Stuff" o "Love to love you baby". Nel 1992 è stata premiata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, mentre dopo la sua morte, nel 2013, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Eccola, bellissima, nel 1982 in un'intervista concessa a New York per il programma musicale di "Popcorn".