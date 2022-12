I Dik Dik cantano "Giornale di bordo" a "Superclassifica Show" 1982

Correva l'anno 1982 quando il trio dei Dik Dik presentò il singolo "Giornale di bordo" sul palco di "Superclassifica Show" popolare trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Maurizio Seymandi. Formatosi a Milano nel 1965 il gruppo deve il proprio nome al Dik Dik antilope africana trovato per caso su un dizionario italiano-inglese. Un nome che divenne sinonimo di un brand di successo per la band che si affermò come tra le più popolari tra gli anni Settanta e Ottanta.

A "Superclassifica Show" il gruppo si esibì per la prima volta con la formazione a tre: Pietruccio Montalbetti, Giancarlo Sbriziolo (Lallo) ed Erminio Salvaderi (Pepe). Quest'ultimo è morto il 18 dicembre di due anni fa all'età di 80 anni per complicazioni legate al Covid. Rivediamo l'esibizione del trio, ciascuno con la propria chitarra, in "Giornale di Bordo".