I Depeche Mode ospiti di Mike Bongiorno a "Superflash" 1983

Ospiti internazionali della finalissima di Sanremo, i Depeche Mode sono di casa in Italia. Nel 1983 la band inglese si esibì con "Everything counts" all'interno di "Superflash", game show del giovedì su Canale 5 condotto da Mike Bongiorno. Nell'anno del loro boom il conduttore presentò il gruppo apprezzato in tutta Europa per il nuovo genere musicale pop elettronico all'inglese. "Sei maschio o femmina?", domandava incuriosito Mike al cantante e chitarrista Martin Gore.

Il brano "Everything counts" è il primo estratto dall'album "Construction Time Again", il terzo dei Depeche Mode e pubblicato nell'estate 1983. La band inglese, oggi composta da Martin Gore e David Gahan, comprendeva inizialmente anche Vince Clark che abbandonò il gruppo nel 1981, Alan Wilder ed Andy Fletcher scomparso improvvisamente a 60 anni nel 2022. Rivediamo l'esibizione dei Depeche Mode sul palco di "Superflash".