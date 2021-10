Correva l'anno 1990: Augusto Martelli racconta la storia di Canale 5 con una canzone

"Buon Compleanno Canale 5", è stato un programma televisivo andato in onda tra il 1990 e il 1991 che celebrava i primi dieci anni di trasmissioni del canale. Il varietà è stato trasmesso il venerdì in prima serata per dodici puntate, condotte a turno da alcuni dei volti più amati della rete: Mike Bongiorno, Marco Columbro, Corrado, Maurizio Costanzo, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e Heather Parisi.

In questa esibizione Augusto Martelli raccontava l'arrivo della tv privata in Italia. Il compositore, scomparso nel 2014, durante la sua carriera aveva composto e arrangiato diverse canzoni per Mina, come So che non è così e Ero io, eri tu, era ieri. Nel 1970 compose le musiche del film Il dio serpente con Nadia Cassini, mentre negli anni Ottanta realizzò numerose sigle per programmi di Mediaset tra cui "Casa Vianello", "Grand Prix" e "Ok, il prezzo è giusto!".