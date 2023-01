Natale 1995, Ambra presenta il Complesso Misterioso a "Generazione X"

Chi si ricorda del "Complesso Misterioso". Era il Natlae del 1995 e il gruppo musicale faceva la sua comparsa durante una delle puntate di "Generazione X". Se oggi cerchiamo di scoprire le identità misteriose di cantanti come Liberato o Miss Keta, anche più di vent'anni fa la figura del cantante criptico era abbastanza di tendenza. La dimostrazione è nelle immagini di questo video, in cui si vede Ambra Angiolini presentare questo gruppo di artisti che si esibiva in televisione cantando dietro a una maschera.

Ancora oggi i nomi di quei cantanti restano avvolti nel mistero, anche se molti sostengono che dietro al "Complesso Misterioso" che cantava "Christmas with the yours" ci fossero nomi molto conosciuti come quelli degli "Elio e le Storie Tese" insieme a Linus e altri dj.