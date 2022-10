Buon compleanno Eleonora Giorgi, eccola cantare a "Popcorn" nel 1981

Buon compleanno a Elonora Giorgi, che il 21 ottobre compie 69 anni. L'attrice e regista romana ha debuttato come protagonista nel 1973 in "Storia di una monaca di clausura", diretta da Domenico Paolella e nel tempo è diventata sex-symbol per eccellenza degli anni Settanta.

Dopo alcuni film sexy, ha iniziato a ricoprire ruoli drammatici come nelle pellicole "L'Agnese va a morire" di Giuliano Montaldo e "Cuore di cane" di Alberto Lattuada, per poi dedicarsi alla commedia italiana spesso in coppia con importanti interpreti degli anni Ottanta tra cui Renato Pozzetto, Johnny Dorelli, Adriano Celentano e Carlo Verdone, con cui ha ottenuto il David di Donatello grazie alla sua performance in "Borotalco".

Leggi Anche Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi, nuora e suocera irresistibili

Ex moglie di Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro, nel giorno del suo compleanno la rivediamo in una rara versione di cantante a "Popcorn" del 1981.