Eleonora Giorgi al "Maurizio Costanzo Show": “Angelo Rizzoli mi ha salvato dall’eroina”

“Era una piaga. Fu come un contagio per tutta la nostra generazione”. A parlare è Eleonora Giorgi che, ospite al “Maurizio Costanzo Show”, torna sulla sua dipendenza dalle droghe negli anni '70. In particolare l’avvicinamento all’eroina. “Per molti fu complicato o addirittura impossibile uscirne. Io, invece, ce la feci in un mese e poi non ho più toccato droga in vita mia”. "Ma qual è stato il segreto di un cambio così radicale?", chiede Costanzo alla Giorgi: “L’amore. Io mi sono innamorata – dice col sorriso sulle labbra l’attrice – e Angelo Rizzoli mi ha salvata. Grazie a lui ne sono uscita”.



Infine la donna fa un appello al pubblico, in particolare ai più giovani: “Ragazzi, state lontanissimi da quella roba là. Non avvicinatevi mai, è devastante”.