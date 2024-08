Cochi e Renato a "Zelig Circus" 2006

Scoperti da Enzo Jannacci insieme a loro nel Gruppo Motore, i due si esibivano negli spettacoli al Teatro Derby di Milano dove proponevano al pubblico che assisteva ai loro spettacoli una comicità poetica e surreale. Nonostante il successo televisivo a metà anni Settanta la coppia decise di separarsi per oltre 25 anni fino al 2000. Dopo aver preso strade completamente diverse tra loro, i due si riunirono proprio sul palco di "Zelig". Rivediamo uno dei loro sketch in una puntata andata in onda su Canale 5 dal tendone di Sesto San Giovanni (Milano) il 6 aprile 2006.