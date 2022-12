"Ciro, il figlio di Target" 1999, rivediamo insieme Enrico Bertolino e Neri Marcorè

Era il 1999 quando a "Ciro, il figlio di Target" Enrico Bertolino fa irruzione nella cameretta di Giovanni, il personaggio interpretato da Neri Marcorè. Il programma, andato in onda tra il 1997 e il 2004 su Italia 1, deriva dal celebre urlo "Ciro! Ciro!" esclamato da Sandra Milo durante la sua trasmissione "L'amore è una cosa meravigliosa".

Nel 1999, per la terza edizione del programma la conduzione passa a Enrico Bertolino che già nella prima edizione interpretava l'avido imprenditore milanese Meneghetti. Nel video lo vediamo invece in uno sketch tratto proprio da "Ciro, il figlio di Target" in cui, nel ruolo dello scalatore Reinhold Messner, fa irruzione nella cameretta di Giovanni, il personaggio interpretato dall'attore Neri Marcorè.