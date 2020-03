Cesare Cremonini compie 40 anni: rivediamolo ventenne sul palco del "Festivalbar"

Buon compleanno Cesare Cremonini: il cantautore bolognese è nato il 27 marzo 1980 e oggi festeggia i 40 anni. Dopo aver debuttato come frontman e autore delle più importanti canzoni del gruppo italiano Lunapop, nel 2002 Cremonini ha annunciato il suo addio alla band per iniziare una nuova carriera da solista.

Per festeggiare il suo compleanno, rivediamolo quando venti anni fa saliva sul palco del "Festivalbar" con uno dei loro maggiori successi "Qualcosa di grande", brano con cui il gruppo vinse l'edizione del 2000 della manifestazione musicale.

Quest'anno, per il cantante è un anno speciale, infatti oltre a tagliare il traguardo dei 40 anni, festeggia anche i primi 20 anni di carriera. Per questo il 29 novembre 2019 è uscito, il "Cremonini 2C2C - The Best Of"che raccoglie i maggiori successi del cantante bolognese insieme a sei brani inediti tra cui "Al telefono", scelto come primo singolo della raccolta.