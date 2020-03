Oggi Pino Daniele avrebbe compiuto 65 anni, rivediamolo con "Che male" c'è al "Festivalbar"

Oggi Pino Daniele avrebbe compiuto 65 anni. Chitarrista di formazione blues, Pino è stato uno dei musicisti più innovativi del panorama musicale italiano degli anni '70 e '80.



In più di quarant'anni di carriera, il musicista partenopeo ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, tra i quali: Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla e tanti altri. La sua passione per diversi generi musicali ha dato origine a un nuovo stile da lui stesso denominato "tarumbò", volto a indicare la mescolanza della tarantella con il blues.



Pino Daniele è scomparso il 4 gennaio 2015. Da tempo afflitto da seri problemi cardiaci è morto d'infarto durante la notte. Per ricordarlo, rivediamolo in questa esibizione al "Festivalbar" con "Che male c'è".