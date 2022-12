"Casa Vianello", Sandra e Raimondo alle prese con una festa di Natale molesta

Come interrompere una festa di Natale molesta? Andrebbe chiesto a una delle coppie più amate della televisione italiana, quella formata da Sandra Mondaini e Raimondo Vianello che, in una puntata del loro show "Casa Vianello", tentano l'impresa.

La decisione è, in particolare, di Vianello che non riesce a prendere sonno, a causa dei forti rumori provenienti dal salotto, dove il figlio e gli amici ballano con la musica ad altissimo volume.

Nonostante i tentativi di conciliazione di Sandra ("Non iniziare a lamentarti! Dormi tutte le notti, anche se ne salti una cosa cambia?"), Raimondo non riesce a trattenersi. Raggiunge i ragazzi in salotto e spegne lo stereo, incominciando a intrattenerli con i racconti di quando era in guerra.

Per fortuna, però, arriva anche Sandra che, con l'aiuto del figlio Nicolò, si "libera" del marito e dei suoi noiosi aneddoti facendo ricominciare la festa.