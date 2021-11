Ecco come Raimondo Vianello reagiva ai commenti negativi al "Sandra e Raimondo Show"

Una trovata senza precedenti. Nel 1987 Sandra e Raimondo avevano ideato un metodo per gestire le critiche dei telespettatori e allo stesso tempo fare beneficenza.

Con la sua tipica ironia Raimondo aveva inventato una “rubrica di lamentele”. Durante il "Sandra e Raimondo show", ultimo programma condotto dalla coppia in prima serata, moglie e marito leggevano le lettere di critiche ricevute dal pubblico. Per essere letta in onda la busta doveva contenere anche un’offerta, che poi andava in beneficenza, e la “lamentela”, a volte sottoforma di una parolaccia, veniva letta in televisione.

Il metodo senza precendenti, venne poi rivisto durante il programma "Buon Compleanno Canale 5". Rivediamolo insieme.