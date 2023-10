Auguri Carmen Russo, rivediamola ballare ai Telegatti 1985

Tanti aguri di buon compleanno a Carmen Russo: la nota ballerina e showgirl spegne 64 candeline. Devozione alla danza, simpatia e curve prorompenti sono state le caratteristiche che in questi anni le hanno permesso di calcare i migliori palcoscenici della televisione italiana e del teatro. Nata il 3 ottobre 1959, la star genovese si è avvicinata da giovanissima al mondo dello spettacolo, proponendosi inizialmente come modella e raggiungendo poi il successo nel 1983 con prima edizione di "Drive In".

Da quel momento in avanti, Carmen Russo inizia ad inanellare un'infinita serie di successo, arrivando ad affermarsi anche in Spagna grazie alla conduzione del quiz "Vip Noche". Ma tra cinema, teatro e televisione, non ha rinunciato all'amore: dagli anni Ottanta al suo fianco c'è il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, con il quale si esibì sul palco dei Telegatti nel 1985, dando vita a una storica performance.