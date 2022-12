Le cadute degli uomini husky a "Bellezze sulla neve" 1991

Cadute a ripetizione degli uomini husky colpiti da palle di neve giganti? Succedeva nel 1991 a "Bellezze sulla neve", versione invernale del game show di Canale 5 "Bellezze al bagno". Nello spirito del programma, anche in quell'occasione concorrenti di diverse nazionalità europee si sfidavano a colpi di giochi di avventura. Ai partecipanti, vestiti con pesanti tute da husky, era chiesto di percorrere in equilibrio un tronco di legno schivando le grosse palle di neve tirate dagli avversari. Il fischio d'inizio del conduttore Claudio Lippi, affiancato da Sabrina Salerno, dava il via alla gara.

Del resto, come spiega il conduttore, l'husky è un animale abituato ad affrontare tutte le intemperie. Ed ecco che tutti i concorrenti, travestiti da segugi polari, provano a portare a termine la missione: portare la ghianda da un lato all'altro del torrente nel minor tempo possibile senza cadere vittima delle palle di neve. Rivediamo il video.