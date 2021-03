Buon compleanno Sharon Stone: rivediamola ai "Telegatti" nel 1993

Era il 1993 quando Sharon Stone, all'epoca 35enne, ospite sul palco dei "Telegatti" consegnava l'iconico premio ad Alberto Castagna . Quest'anno l'attrice e produttrice statunitense, nata il 10 marzo 1958 in Pennsylvania, compie 63 anni.

Diventata famosa a partire dagli anni '90 a seguito del ruolo di femme fatale in Basic Instinct, Stone aveva debuttato dieci anni prima nel mondo del cinema come comparsa in Stardust Memories di Woody Allen, affermandosi poi successivamente come attrice in diversi film. Ma solo grazie al ruolo di Catherine Tramell, in Basic Instinct, Sharon riceve la nomination come miglior attrice protagonista ai Golden Globe e diventa un'artista di fama mondiale.

Da quel momento la sua carriera decolla e viene considerata oltre che una bravissima attrice anche un'icona sexy. In occasione del suo compleanno rivediamola sul palco del gran galà nostrano mentre il conduttore, Corrado, ne approfitta per provare la scena del bacio della pellicola che l'ha resa famosa a livello internazionale.