Buon compleanno Sharon Stone, rivediamola ai "Telegatti" 1993

In occasione del suo 64esimo compleanno, rivediamo l'attrice Sharon Stone sul palco dei "Telegatti" del 1993 per premiare Alberto Castagna che diceva: "Stasera il massimo, un Telegatto e un bacio da Sharon Stone". A quel punto Corrado, si faceva avanti per ricreare la scena del bacio della pellicola del 1992 che l'ha resa famosa a livello internazionale Basic Instinct in cui interpretava la femme fatale Catherine Tramell; per questo film ha ricevuto la sua prima nomination come migliore attrice ai Golden Globe.

Nata il 10 marzo 1958 Pennsylvania, Sharon Stone inizia la sua carriera come modella e in seguito si trasferisce in Europa e, notata da Woody Allen, ottiene una piccola parte nel film Stardust Memories del 1980, il suo esordio sul grande schermo. In seguito si afferma come attrice in diversi film ottenendo numerosi riconoscimenti.