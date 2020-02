Buon compleanno Rocco Tanica: rivediamolo con Elio a "Mai dire Gol"

Buon compleanno Rocco Tanica. Lo storico componente degli "Elio e le Storie Tese", al secolo Sergio Conforti, compie oggi 56 anni. Ricordato principalmente per essere il tastierista del gruppo, Tanica ha svolto nella sua carriera anche altri ruoli: tra questi, vanno ricordate la sua collaborazione con Fabrizio De Andrè, i Righeira, Massimo Ranieri, Roberto Vecchioni e Claudio Baglioni.

Ha ricoperto anche il ruolo di autore televisivo e conduttore per diversi programmi. Benché della sua vita privata non si conosca molto, è noto che Rocco Tanica abbia avuto una relazione con l'attrice romana Paola Cortellesi all'inizio degli anni Duemila, quando entrambi collaboravano a "Mai Dire Gol". Rivediamo allora proprio una clip di quel periodo: in cui Tanica si esibisce proprio insieme all'attrice, oltre che al suo amico Elio.