Tanti auguri a Renato Zero, pseudonimo di Renato Fiacchini, nato a Roma il 30 settembre 1950, che oggi compie 71 anni.

Considerato uno dei cantautori italiani più popolari e di maggior successo, dal 1969 a oggi ha scritto canzoni per artisti come Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo, ed è l'unico artista italiano ad essere riuscito ad avere album al numero 1 della classifica in sei decenni diversi. Una carriera straordinaria iniziata da giovanissimo, travestendosi ed esibendosi in piccoli locali romani. Risale a quell'epoca lo pseudonimo "Zero", come sfida a chi lo apostrofava con la frase "Sei uno zero".

Leggi Anche Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Nei primi anni Settanta sdoganò senza problemi il suo personaggio provocatorio e alternativo, che raccontò in pezzi divenuti memorabili come "Mi vendo" e "Il cielo". Nel 1979 uscì nelle sale un film che lo vide protagonista: "Ciao nì!," che riscosse un grande successo e nello stesso anno affittò un tendone che chiamò Zerolandia.

Leggi Anche Quando i Red Hot Chili Peppers cantarono al Festivalbar 1999

Nel 1982 partecipò come ospite fisso, con un suo spazio denominato "Fantastico Zero", alla trasmissione del sabato sera di Rai 1 Fantastico 3. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo risale, invece, al 1991 con una canzone scritta da Mariella Nava: "Spalle al muro". Non vinse la kermesse, arrivando secondo, ma fu l'inizio di un nuovo successo di pubblico.

Nel 2001, l'album "La curva dell'angelo" lo riportò ancora primo in classifica e alla decima posizione nella classifica annuale degli album più venduti.

Il 20 giugno 2009 Renato Zero fu organizzatore di un concerto allo Stadio Olimpico di Roma in favore dei terremotati del terremoto dell'Aquila del 2009 e il 22 settembre 2012 fu parte del cast dei 14 big che hanno aderito al concerto per i terremotati d'Emilia Italia Loves Emilia che si è tenuto a Campovolo in Reggio Emilia.

Renato Zero in occasione del lockdown per il COVID-19 ha collaborato gratuitamente con il Ministero degli Esteri per diffondere nel mondo un messaggio video di promozione della cultura italiana . Il 1º settembre 2020 il cantante ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album in studio dal titolo "ZeroSettanta", il primo di una trilogia, fissata al 30 settembre 2020 (giorno del 70º compleanno del cantante).

Nel giorno del suo 71esimo compleanno rivediamolo nella sua esibizione a "Un disco per l'estate '97".